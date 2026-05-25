Quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? Il suo raggio d’azione dovrebbe limitarsi allo sviluppo di progetti commerciali negli Stati Uniti

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La rivoluzione in casa rossonera dopo la mancata qualificazione in Champions riguarderà tutti i dirigenti. C'è chi andrà via come l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada e il ds Igli Tare, mentre per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, verrà ridimensionato il suo ruolo nel club di via Aldo Rossi: il suo raggio d’azione dovrebbe limitarsi allo sviluppo di progetti commerciali negli Stati Uniti. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

IBRA SCORTATO AL PARCHEGGIO A FINE PARTITA

Finisce nel peggiore dei modi per il Milan: i rossoneri perdono malamente 1-2 a San Siro contro il Cagliari. Nel contempo vincono sia il Como che la Roma che si guadagnano gli ultimi due posti in Champions League. Un disastro totale che ha scatenato i giustissimi fischi e proteste dei tifosi rossoneri e che spedisce il Diavolo in Europa League. Al termine della partita, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic è schizzato via dagli spalti diretto al parcheggio, scortato. Nel breve tragitto infatti ha ricevuto le critiche e l'ira di alcuni sostenitori milanisti, delusi e arrabbiati per una stagione buttata alle ortiche.