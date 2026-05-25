MN - Alle 10:25 arriva il primo dirigente a Casa Milan: è Furlani. Attesa per gli altri

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Alle 10:25 del giorno uno post fallimento sportivo, il primo dirigente è arrivato a Casa Milan: è Giorgio Furlani.

Al Milan sarà rivoluzione totale



L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Cardinale cambia tutto. Dirigenza già azzerata, il Milan taglia Furlani e Tare". Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha deciso che serve una rivoluzione totale in dirigenza. A pagare non sarà quindi solo l'ad Giorgio Furlani, ma andranno via anche il ds Igli Tare e il dt Geoffrey Moncada.

Nelle prossime ore verranno ufficializzati i loro addii, poi toccherà a Cardinale scegliere i loro sostituti. Il tempo non è tanto, anzi serve fare in fretta perchè c'è una nuova stagione da pianificare e le scelte da fare poi sono tante, in primis quella del nuovo allenatore visto che Massimiliano Allegri non sembra destinato a restare sulla panchina milanista. Da capire poi anche il destino di alcuni giocatori, come per esempio Luka Modric che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.