Qualificazioni Mondiali 2026: dal 23 settembre in vendita i biglietti per Italia-Norvegia

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Dalle 12 di martedì 23 settembre inizierà la vendita dei biglietti per Italia-Norvegia, ultimo incontro per la Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Si gioca domenica 16 novembre (ore 20:45) allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al Mondiale, che al momento vede gli Azzurri al secondo posto in classifica nel Gruppo I a sei lunghezze da Haaland e compagni, che però hanno giocato una gara in più.

I biglietti - in vendita a partire da 14 euro - potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. (ANSA).