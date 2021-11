Qualificazioni Mondiali in Africa, sorteggio playoff il 18 dicembre: le due urne

Sono state sorteggiate le teste di serie per i playoff delle qualificazioni Mondiali in Africa dopo la conclusione della fase a gironi. Le cinque squadre teste di serie sono Senegal, Marocco, Tunisia, Algeria e Nigeria mentre non teste di serie saranno Egitto, Camerun, Ghana, Mali e Congo. Momo Salah dunque è uno dei potenziali spauracchi del sorteggio del prossimo 18 dicembre. La CAF ha 5 posti da assegnare per il Mondiale in Qatar.