Quando Bennacer titolare? Pioli: "Non credo passerà moltissimo tempo. Con Reijnders..."

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan su Ismael Bennacer, tornato in campo contro il Frosinone dopo un lungo infortunio: "Non ho dubbi sulle sue qualità, è di altissimo livello. Pallone d'Oro? È giusto che un giocatore si ponga degli obiettivi così importanti, per poi proporli nel quotidiano. Lui ha grande personalità. Deve ritrovare la migliore condizione. Ha avuto un recupero senza inciampi, con grandissima costanza. Lo aspettiamo al 100%".

Quando Bennacer titolare?

"Non credo che passerà moltissimo tempo".

Bennacer e Reijnders insieme?

"Ho parlato con lui per la sua posizione: abbiamo idee chiare su dove utilizzarlo. Poi comunque tra giocatori intelligenti non è un problema farli giocare insieme...".