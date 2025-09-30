Quando il nuovo stadio di Milano? Ecco il cronoprogramma: servono tanti anni

Si riporta di seguito il cronoprogramma per la costruzione del nuovo stadio dopo il sì alla delibera per la cessione dell'area di San Siro a Milan e Inter:

- il Progetto di fattibilità tecnico-economica sarà presentato ai fini dell’attivazione della Conferenza dei servizi decisoria prevista dalla Legge Stadi nella seconda metà del 2026.

- la prima fase di costruzione sarà avviata a partire dal 2027 e corrisponde alla costruzione del nuovo tunnel Patroclo, del nuovo stadio, del relativo podio di accesso e di tutti gli spazi accessori indispensabili al suo funzionamento.

- agli inizi del 2028 sarà avviato l’iter per l’approvazione del Piano attuativo relativamente all’altra parte del progetto, cioè quella che prevede la rifunzionalizzazione del Meazza.

- approvato il Piano attuativo ed entrato in funzione il nuovo impianto, dal 2031 prenderà avvio la seconda fase di costruzione e partiranno i lavori di parziale demolizione di San Siro, con consolidamento e messa in sicurezza della porzione a sud-est conservata.

- tra il 2032 e il 2035 il completamento del comparto plurifunzionale.