Quanto costa Zirkzee? Doppia valutazione: 40 milioni per il Bayern, 60 per le altre

Joshua Zirkzee è la grande sorpresa del campionato di Serie A. L'attaccante del Bologna, autore già di 10 gol nel massimo torneo italiano, st attirando l’attenzione di diversi top club come Milan, Juventus, Arsenal e Manchester United. Ma quanto costa l'attaccante olandese? Il Bologna si è aggiudicato questo promettente attaccante scuola Bayern Monaco (che ha una clausola esclusiva per riacquistarlo a 40 milioni di euro o altrimenti potrà comunque godere del 40% sulla futura rivendita) per 8,5 milioni.

Come riporta TM, oggi, a meno che voi non siate i campioni di Germania in carica, servono almeno 60 milioni per portarlo via dal capoluogo emiliano. La stessa quantità di soldi - per intendersi - che il Manchester United ha speso l’estate scorsa (e soltanto rimanendo alla parte fissa) per Hojlund dall’Atalanta, il quale aveva segnato di meno. Zirkzee, più "vecchio", è in doppia cifra.