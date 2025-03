Quarta maglia Milan già sold-out: il 75% di vendite fuori dall'Italia. Febbraio miglior mese di sempre per l’e-commerce rossonero

Secondo quanto riportato dall'analisi di Marco Iaria per gazzetta.it, la quarta maglia del Milan, indossata durante Milan-Lazio, è stato acquistata "per il 70% da persone nella fascia d’età 20-29 e per il 75% fuori dall’Italia: gli affari sono andati così bene che febbraio è passato agli archivi come il miglior mese di sempre per l’e-commerce rossonero, superando lo scorso dicembre quando venne lanciata la maglia celebrativa dei 125 anni". Il completo è, di fatto, già sold-out.

LA SPIEGAZIONE DEL DESIGN

Al centro di questa collezione esclusiva c'è il concetto di Dreamland, che incarna un ricco insieme di valori e simbolismi. Il numero "63", stampato sul colletto interno della maglia, rappresenta un potente emblema dei sogni. Sogni di vittoria e di successo sportivo per una squadra di calcio, con AC Milan che ha conquistato la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963, e sogni di progresso, ispirati dall'iconico discorso "I Have a Dream" di Martin Luther King Jr. nello stesso anno. Il discorso rimane un appello senza tempo alla giustizia sociale e all'uguaglianza, una visione condivisa da AC Milan, PUMA e Off White™, che insieme celebrano il potere del sogno, offrendo un potente richiamo alle infinite possibilità che esso sa ispirare.

Il nuovo kit, splendidamente progettato da PUMA e Off White™, è disponibile in due colourway differenti, entrambe realizzate con i colori della bandiera panafricana per celebrare la black excellence e richiamare i concetti di unità e progresso. La prima versione è caratterizzata da una base black che sfuma in un power green nella parte inferiore della maglia, con loghi sizzle yellow e dettagli red sul colletto black e sui polsini. La versione alternative presenta una base red che sfuma in un colore power green con il crest AC Milan monocromatico e colletto e polsini con dettagli sizzle yellow.

Entrambe le maglie sono caratterizzate da tocchi signature di Off White™, tra cui l'iconica zip tie sia sulla versione Authentic che su quella Replica. Sul retro, i cognomi dei giocatori sono riportati tra virgolette, mentre sul petto risalta la parola "Diavoli", storico nickname di AC Milan, incorporata nello stemma.

Caratterizzato da elementi di design sottili ma incisivi, il kit incarna l'idea che il cambiamento è inarrestabile e il progresso è continuo. Le maglie rappresentano il concetto "Unity is Strength" attraverso l'iconico pattern all-over di Off White™, modificato per collegare le frecce e creare unità. Il lancio della collezione a febbraio, in concomitanza con il Black History Month, sottolinea ulteriormente gli importanti concetti che hanno ispirato la maglia, celebrando unità, progresso e black excellence.