Quattro gol e quattro assist per Leao, ha già partecipato allo stesso numero di reti della scorsa stagione

Il Milan ha perso in casa con la Juventus ed ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato che andava avanti da 27 turni, eppure non è tutto nero. Infatti il Diavolo nonostante la sconfitta ha mantenuto la testa della classifica, e con moltissime assenze pesanti ha tenuto bene il campo contro una squadra che, come ricordato da Pioli, “vince il campionato da nove anni di fila”. Nel primo tempo i padroni di casa sono addirittura parsi superiori ai rivali, con il gol del 1-1 che simboleggia il momento felice dal punto di vista del gioco dei rossoneri. La rete infatti è stata siglata da Calabria, che ha scoperto la mattina stessa dell’incontro che avrebbe giocato a centrocampo, ma se l’è cavata egregiamente, trovando appunto anche la via del gol sfruttando l’assist di Rafael Leao. Il portoghese, ancora una volta, ha fornito una prestazione buona a metà. Nel primo tempo ha dato segnali di grande intensità e pericolosità, mostrando sprazzi di ottimo calcio. Un talento indiscusso ma ancora troppo acerbo, sarà compito di Pioli aiutarlo per farlo diventare quel gran giocatore che può e deve ambire a diventare. Ma Rafa in quest’anno ha fatto almeno due passi in avanti, come certificato dai numeri: con il passaggio a Calabria ha partecipato ad un gol per l’ottava volta in stagione (4 gol e altrettanti assist), eguagliando la quota raggiunta nel ‘19/20. Potenzialmente è un crac, tutti si augurano che non si perda. Stefano Pioli in primis.

Giovanni Picchi