Questione di forte mentalità, Maignan: "Se non sei "folle" Non puoi fare questo ruolo"

vedi letture

Mike Maignan, estremo difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di The Bridge, un format di ESN Media su YouTube. Il portiere del Milan e della nazionale francese si è raccontato insieme ad altri ospiti, come Aurelien Tchouameni e Samuel Eto'o. Il numero 16 milanista tra le altre cose, ha parlato della sua forte mentalità dentro e fuori dal campo. Un estratto delle sue parole:

È tutta una questione di mentalità: come la migliori?

"Tu hai detto (rivolgendosi a Samuel Eto'o ndr) una parola importante "pazzia". Se non sei folle, pazzo, se non hai questa mentalità, non puoi essere di conseguenza un portiere. Oggi giorno tutti i portieri di un certo livello, e stiamo parlando di quelli importanti, devono essere pazzi ed avere una forte mentalità, perché sennò non funziona. Oggi è difficile trovare un portiere di un certo livello che non abbia tutte queste caratteristiche, perché sennò viene automaticamente surclassato dai suoi compagni di squadra, dalla pressione, dagli errori, anche se tutti possono commettere degli errori, ma la cosa più importante è quello che fai dopo".