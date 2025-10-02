Qui la Continassa: tornano Bremer e Di Gregorio contro il Milan, Thuram verso il recupero

Dopo gli ultimi 3 pareggi consecutivi la Juventus cercherà di ritrovare la vittoria domenica, in casa, davanti al proprio pubblico, contro il Milan dell'ex Massimiliano Allegri. Al netto dell'infortunio di Cabal, che oggi si sottoporrà al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, per la partita contro il Diavolo Igor Tudor recupera pedine importanti della sua formazione.

Scrivono infatti i colleghi di Tuttosport che dopo l'affaticamento muscolare di sabato contro l'Atalanta Gleison Bremer tornerà a disposizione, così come Di Gregorio, che ieri in occasione della sfida di Champions contro il Villarreal ha lasciato spazio a Mattia Perin. L'unico che resta in dubbio è Kheprhen Thuram, ma il suo programma di recupero viaggia spedito, e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domenica contro il Milan.