Rabiot ancora dominante. Ambrosini: "Così forte non me l’aspettavo"

di Manuel Del Vecchio

Anche contro il Napoli Adrien Rabiot ha offerto una prestazione di livello veramente alto, tra gestione e fase difensiva attenta e precisa. Massimo Ambrosini, nel post partita su DAZN, ne parla così:

"Così forte non me l’aspettavo. Così subito sì, ma così completo… Aver giocato con De Zerbi dal punto di vista della qualità e di stare in campo gli ha fatto mettere ancora qualcosa in più nel suo gioco".