Rabiot e Allegri, una coppia da record: Max il tecnico con cui il francese ha giocato più partite e segnato più gol in Italia
E' il matchday di Milan-Bologna! Archiviata la sosta per le nazionali, i rossoneri di mister Max Allegri tornano finalmente in campo nella terza giornata di Serie A. Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Lecce, il Diavolo ospiterà tra poche ore il Bologna di Vincenzo di Italiano, alle 20.45 a San Siro. In attesa di scoprire le formazioni ufficiali, vive il dubbio riguardo l'impiego dal primo minuto di Christian Pulisic. Infatti, il ballottaggio è proprio tra il numero 11 rossonero e il nuovo centrocampista francese Adrien Rabiot, pupillo di Allegri.
Rabiot-Allegri, una coppia da record
Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1.
Dove seguire Milan-Bologna
Data: sabato 13 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
