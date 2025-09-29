Rabiot: "Giocare con Modric è facile. Fare 90 minuti così a correre a 40 anni... Non so come fa"
Adrien Rabiot ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli 2-1. Queste le dichiarazioni del francese:
Quanto ti diverti a difendere in queste partite? Com’è giocare con Modric?
“In queste partite quando sei in 10 contro 11 devi dare di più, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Giocare con Luka è facile, sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a correre a 40 anni. Non so come fa. Gli piace giocare a calcio, si diverte in campo. Gli piace difendere, attaccare… Non solo lui, abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Ci divertiamo anche a difendere, bravi tutti stasera, non era facile. Ma anche in 10 abbiamo visto che possiamo fare molto bene”.
