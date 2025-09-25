Rabiot: "Ho dentro di me la voglia di voler vincere e non subire gol, e qui non sono l'unico"

vedi letture

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Quello del Milan è il centrocampo con più qualità in Italia?

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".

E' un caso che da quando è arrivato al Milan non ha subito neanche un gol?

"Non possiamo dire che è merito mio… Io conosco bene il mister e lo staff, conosco la loro mentalità, penso che i giocatori la stiano imparando e in campo si vede. Io ho dentro di me questa voglia di voler vincere e non voler subire gol, ma ovviamente non sono da solo. E' solo l'inizio, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare".