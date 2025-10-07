Rabiot: "Pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due italiane in Australia..."

L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sempre schierato da titolare, non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Giunto in queste ore nel ritiro della Francia, il centrocampista è stato intervistato dal quotidiano transalpino Le Figaro, aprendosi su varie tematiche incluse alcune legate all'universo rossonero. Leggi qui di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Milan-Como a Perth... "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre"