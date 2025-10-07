Rabiot: "Spero di realizzare grandi cose al Milan, vincere titoli"

vedi letture

L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sempre schierato da titolare, non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Giunto in queste ore nel ritiro della Francia, il centrocampista è stato intervistato dal quotidiano transalpino Le Figaro, aprendosi su varie tematiche incluse alcune legate all'universo rossonero. Leggi qui di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'aver vestito maglie importanti come PSG, Juve, Marsiglia e ora Milan: "Non è cosa da poco aver giocato in questi quattro grandi club. È un bel biglietto da visita (sorride). Quando guardo il mio percorso, è incredibile poter aver vissuto tutto questo, difficile da immaginare quando ero più giovane. Ne sono fiero. Spero di realizzare grandi cose al Milan, di vincere titoli, in un club storico e mitico. Voglio lasciare il mio segno".