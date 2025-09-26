Rabiot su Milan-Napoli: "È una gara importante, ma non la più importante"

Il nuovo numero 12 del Milan Adrien Rabiot è stato intervistato dal collega Claudio Raimondi di SportMediaset in occasione del suo incontro con i tifosi rossoneri al Flag Ship Store in via Dante.

Sta nascendo qualcosa di importante? È quello del Milan uno dei centrocampi più tecnici in Serie A?

"Si, sicuramente. Siamo giocatori veramente forti, come Modric ovviamente, come Ricci che è un giocatore forte e bravo. Fofana anche lui che ha gamba, potenza. Ruben (Loftus-Cheek, ndr). Jashari non lo conosco ancora bene ma sembra essere un ottimo giocatore. Quindi abbiamo qualità, lì anche davanti. Cercheremo di essere solidi perché è quello che secondo me è la cosa più importante. Poi da qui, con la squadra e la qualità faremo tanti gol".

Allegri ti chiede il gol?

"Dalla Juve mi chiede molto su questo aspetto. Due anni fa, l'ultimo anno alla Juve ho fatto molto bene a livello di gol e assist. L'anno a Marsiglia 10-11 gol ed anche assist. Mi piace inserirmi, far gol, poi non è una cosa che mi ossessiona, ma so che per un giocatore come me, mezzala, è importante. Poi dopo se facciamo gol e vinciamo le partite a me sinceramente non importa chi fa gol".

Domenica Milan-Napoli: quanto la sentite e quanto è importante battere i campioni d'Italia?

"Sicuramente è una gara importante. Non è la partita più importante della stagione, ma è importante a livello di motivazione. Non c'è niente da dire, perché l'abbiamo. Ma prepariamo le partite una alla volta. Quello che mi piace del mister è che lui prepara la gara contro il Lecce in Coppa Italia come prepara la gara contro il Napoli, con lo stesso entusiasmo, voglia. Quindi sul questo penso sia la cosa giusta e giocheremo ovviamente per vincerla. Ma non dobbiamo pensare che se vinciamo, pareggiamo o perdiamo il campionato è finito. Il campionato è lungo, sarà difficile, ma possiamo continuare a vincere e questo è importante anche per la fiducia, per i giovani che sono qui, per il nostro percorso".