Rabiot subito titolare in Milan-Bologna al fianco di Modric e Fofana

Neanche il tempo di arrivare che Adrien Rabiot sarà subito titolare alla sua prima partita con il Milan. A fronte dell'infortunio di Rafael Leao e del fatto che Christian Pulisic non sia al 100% Max Allegri ha deciso di affidarsi al suo uomo di fiducia, al suo "cavallo pazzo", che venerdì nel corso della sua conferenza stampa di presentazione aveva anzi rimarcato il fatto di sentirsi ed essere pronto per essere a disposizione di allenatore e compagni nell'immediato.

E così sarà, anche perché il tecnico livornese è sempre più orientato a schierare un centrocampo a tre con Fofana, Modric e Rabiot per l'appunto, con Loftus-Cheek spostato in avanti al posto di Christian Pulisic alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez.