Rabiot torna a fornire un assist in Serie A: l'ultima volta nel 2023

vedi letture

Il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. E' proprio sul francese il breve focus di cui si parla, con i rossoneri che si portano così al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente. Queste sono le statistiche salienti relative al match.

Rabiot, primo squillo in rossonero: ecco il primo assist

Adrien Rabiot ha fornito un assist in Serie A per la prima volta dal 1° dicembre 2023 contro il Monza; il centrocampista ha fornito due assist contro l'Udinese e nel torneo contro nessun'altra squadra ne conta di più (due anche contro Empoli e Lazio).