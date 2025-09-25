Rafa è pronto a tornare: atteso oggi in gruppo in vista del Napoli

L'elongazione al polpaccio l'ha costretto a saltare le prime 4 giornate di campionato, ma Rafael Leao è pronto a tornare. Ovviamente verrà usata tutta la prudenza del caso, ma l'allenamento di oggi in vista del Napoli ci dirà se le cose stanno effettivamente così, visto che il portoghese è (finalmente) atteso oggi in gruppo.

Scrivono i colleghi de La Gazzetta dello Sport che se anche domani, nel giorno della rifinitura, darà le giuste risposte e garanzie a livello fisico, Leao tornerà disponibile per la super sfida in programma domenica contro il Napoli, anche se è facile pensare che a fronte di questo mese e poco più di assenza partirà dalla panchina. Ma un calciatore del genere è sempre meglio averlo che no, anche perché con la difesa avversaria più stanca, il portoghese potrebbe essere un'arma letale a partita in corso, anche se non al 100%.