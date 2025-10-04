Rakitic: "Modric cura i dettagli e vive per il calcio. Ora sta meglio che mai"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic, ex compagno di squadra nella nazionale croata di Luka Modric, ha raccontato sul centrocampista del Milan: "Il suo segreto? Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. Il calcio oggi è più giovane che in passato, ma dà la possibilità a chi lavora molto bene – solo a chi lavora molto bene – di prolungare la carriera. A Luka piace la sua professione, lui vive per il calcio e fa tutto bene.

Ha la sua squadra di lavoro, un preparatore fisico con cui lavora tutti giorni. Soprattutto, ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti e lo dico con grande rispetto per gli altri: ci sono giocatori più forti, più rapidi ma l’intelligenza di Luka è troppo superiore. Modric capisce il gioco e lavora ogni giorno fisicamente, infatti ora sta meglio che mai. Quello che conta, l’avrete capito, è curare i dettagli. La chiave è essere felici: solo se sei felice, puoi giocare bene. Se Modric è uno dei 10 migliori giocatori di sempre? Non lo so, di sicuro è il miglior giocatore croato della storia".

