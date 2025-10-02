Ramazzotti: "Ecco perché la prova di Gimenez contro il Napoli ad Allegri è piaciuta"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su chi potrebbe essere il partner di Pulisic in attacco contro la Juventus: "La prova di Gimenez contro il Napoli ad Allegri è piaciuta perché, anche se non ha segnato, si è battuto per difendere palla, far salire la squadra e favorire gli inserimenti dei compagni. A livello di condizione fisica è quello che sta meglio. Al netto delle palle gol che ha fallito in questo primo scorcio di stagione. Santi inizia la settimana di allenamenti (oggi doppia seduta) in vantaggio sulla concorrenza, ma quello che Max vedrà in questi giorni potrebbe fargli cambiare idea. Gimenez spera che ciò non accada perché vuole partire ancora titolare. Come è sempre successo dopo l’infortunio al polpaccio destro di Leao il 17 agosto contro il Bari: nelle sei gare successive, il messicano ha sempre iniziato dal primo minuto. E ci terrebbe a farlo anche alla sua prima volta contro la Juventus".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".