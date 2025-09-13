Ramazzotti: "L'obiettivo è mettere benzina nei muscoli di Nkunku, ma non appesantirli troppo perché una delle sue qualità è la rapidità"

Oggi alle 18:48
di Niccolò Crespi

Andrea Ramazzotti, noto giornalista, ha commentato così su La Gazzetta dello Sport in merito al ruolo e alle condizioni fisiche del nuovo centravanti rossonero Nkunku. Un estratto delle sue considerazioni:

Sulle condizioni fisiche:

"Valutata la sua condizione fisica nei test svolti martedì della scorsa settimana, lo staff tecnico ha preparato un piano di lavoro per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto ai non convocati dalle nazionali, ma carichi personalizzati. Sia sul campo sia in palestra. Obiettivo mettere benzina nei muscoli, ma non “appesantirli” troppo perché una delle caratteristiche migliori di Nkunku è la rapidità. Non è ancora al top, ma domenica uno spezzone nella ripresa può giocarlo".