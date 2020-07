Rangnick-Red Bull, trattativa in mano agli avvocati: ma il clima è sereno

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Rangnick e la Red Bull per la rescissione del contratto. La pratica - scrive la rosea - è in mano agli avvocati, ma il clima è sereno e non sono previste difficoltà di sorta. Il nodo da sciogliere è legato l’entità della buonuscita che l’azienda austriaca dovrà riconoscere al manager tedesco: c’è una differenza di un paio di milioni tra le parti, ma c’è ottimismo sulla fumata.