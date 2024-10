Ranking UEFA per club, è la Roma la migliore italiana. Milan fuori dalla Top 20

Questo è il ranking per club aggiornato dopo la due giorni di Champions League. In questa tabella non sono ancora stati conteggiati i punti bonus per l'accesso alla Champions. La Roma è sempre la miglior squadra italiana, Inter ancora in Top 10 e l'Atalanta chiude la Top 20. Appena fuori Juventus, Milan e Napoli. Ricordiamo che il ranking determinerà le fasce per il sorteggio della prossima edizione delle tre coppe europee:

1. Manchester City 126.000

2. Real Madrid 123.000

3. Bayern Monaco 110.000

4. Liverpool 100.000

5. Roma 91.000

6. Paris Saint-Germain 88.000

7. Borussia Dortmund 83.000

8. Villarreal 82.000

9. Chelsea 81.000

10. Inter 79.000

11. Bayer Leverkusen 77.000

12. Benfica 73.000

13. Manchester United 72.000

14. Porto 71.000

15. Lipsia 70.000

16. Atletico Madrid 69.000

17. Barcellona 69.000

18. West Ham 69.000

19. Arsenal 67.000

20. Atalanta 65.000

21. Juventus 62.000

22. Milan 61.000

25. Napoli 61.000

28. Lazio 54.000

36. Fiorentina 44.000

92. Bologna 15.621