Ranking UEFA per nazioni, Italia certa dei 4 posti Champions anche nel 2025/26

vedi letture

Questo è il ranking UEFA per nazioni aggiornato dopo le prime due partite dei quarti di finale di Champions League Sono rimaste 24 squadre per tre competizioni e l'Italia, dopo il flop nel massimo torneo continentale punta tutto su Europa e Conference League, mantenendo in corsa quattro rappresentanti. Questa graduatoria determinerà il numero di qualificate in Champions League e di conseguenza anche nelle altre coppe europee nella stagione 2025/26.

Quattro posti Champions



1. Inghilterra 103.428

2. Spagna 87.989

3. Italia 86.998

4. Germania 83.767

5. Francia 65.331

Tre posti Champions



6. Olanda 61.300

Due posti Champions



7. Portogallo 55.982

8. Belgio 47.600

9. Turchia 38.100

10. Scozia 36.050

11. Repubblica Ceca 35.800

12. Svizzera 32.975

13. Austria 32.600

14. Norvegia 31.625

15. Danimarca 31.450



Un posto Champions

16. Israele 31.125

17. Grecia 29.525

18. Ucraina 28.000

19. Serbia 27.775

20. Croazia 25.525

21. Polonia 25.375

22. Cipro 22.100

23. Ungheria 21.875

24. Svezia 21.500

25. Romania 21.375

26. Bulgaria 20.375

27. Azerbaigian 20.125

28. Slovacchia 19.625

29. Russia 18.632*

30. Slovenia 13.250

31. Moldavia 13.125

32. Kosovo 11.541

33. Kazakistan 11.500

34. Finlandia 11.125

35. Irlanda 10.875

36. Armenia 10.625

37. Lettonia 10.625

38. Far Oer 10.375

39. Bosnia Erzegovina 10.000

40. Liechtenstein 10.000**

41. Islanda 9.583

42. Irlanda del Nord 9.208

43. Lussemburgo 8.625

44. Lituania 8.500

45. Malta 8.250

46. Georgia 7.625

47. Albania 7.375

48. Estonia 7.207

49. Bielorussia 6.625

50. Macedonia del Nord 6.000

51. Andorra 5.998

52. Galles 5.791

53. Montenegro 5.708

54. Gibilterra 4.957

55. San Marino 1.832

*A causa della sospensione di tutte le nazionali e i club russi dalle competizioni UEFA fino a nuovo avviso, come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 28 febbraio 2022, con la conseguenza che nessuna squadra russa parteciperà all'attuale stagione 2023/24 delle competizioni UEFA per club, alla Russia verrà assegnato il minor numero di punti di coefficiente guadagnati nelle ultime cinque stagioni, ovvero 4,333 punti per il coefficiente federazione per club maschile e 1,750 per il coefficiente federazione per club femminile al completamento della stagione 2023/24.

**Il Liechtenstein non ha un campionato nazionale, pertanto non avrà rappresentanti in Champions League.