Ravelli: "Allegri ha risollevato un ambiente depresso. E resta ancora da inserire Leao"

Arianna Ravelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Napoli: "Undici mesi fa, il 29 ottobre 2024, a San Siro il Napoli batte un Milan decimato, per 2-0, con i gol di Lukaku (all’inizio del match proprio come ieri sera Saelemaekers), e di Kvara, a segno prima della fine del primo tempo come Pulisic. Invertitisi i presupposti (ripartenza da campionato fallimentare, assenza delle coppe, arrivo di un allenatore di primissima fascia, caduta alla prima giornata, innesti last minute di mercato) si invertono il vincitore, e soprattutto le prospettive. La conclusione del ragionamento è scudetto in rossonero? Calma. Il pronostico sarebbe prematuro e, quindi, azzardato ma questo Milan va preso sul serio.

Per Allegri si può già parlare di missione compiuta dopo una manciata di partite: ha risollevato un ambiente depresso. Lo dimostra non solo il rendimento dei nuovi (Modric giocherebbe da maestro chiunque fosse in panca, ma fa comunque impressione vederlo esultare alla fine come se avesse vinto una finale di Champions), ma ancor di più quello di alcuni ritorni, come Saelemaekers, diventato un pupillo del tecnico, che aveva addirittura dovuto cambiare aria. Poi c’è chi ha sempre fatto bene, se non benissimo, come Pulisic, qualità e costanza (sacrificato al momento del rosso) solo che prima i suoi spunti erano prediche nel deserto, ora ispirazioni destinate ad avere successo. Lo spirito messo in mostra quando poi il Milan è stato costretto a soffrire resta una medaglia da apporre sulla giacca (destinata sempre ad avere serate difficili) di Max. E resta ancora da inserire Leao".

