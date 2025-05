Ravelli: "Il Milan come l'anno scorso è indietro nel giro delle panchine. E se aspetti sempre che le carte le diano gli altri..."

Arianna Ravelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il casting in corso per la panchina del Milan: "Il Milan, dopo il tormento del direttore sportivo che si è risolto con la scelta di Igli Tare libero da mesi (e che quindi avrebbe potuto cominciare a lavorare da tempo), sembra ripetere i macchinosi percorsi che hanno portato a due tecnici (stranieri) che erano apparsi da subito delle scommesse. Conte, a cui si è rinunciato scientemente un anno fa, resterà un rimpianto destinato a non trovare pacificazione. (E a proposito delle remore milaniste: De Laurentiis è riuscito a gestirlo per tutta la stagione limitando al minimo le esplosioni, e senza derogare alla sostenibilità tanto cara alla società. E se è vero che ora i due si saluteranno, con uno scudetto sul petto, potranno ben dire "che è stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati").

Max Allegri, a cui il pensiero dei vertici milanisti periodicamente torna, dopo tanto tergiversare sembra destinato a finire a Napoli, dove accelerano proprio per anticipare l'eventuale concorrenza. Vincenzo Italiano, forse il preferito a Casa Milan, dovrebbe restare a Bologna. Insomma, il Milan dà l'impressione (felici di essere eventualmente smentiti) di dover aspettare che siano gli altri a dare le carte. In ogni caso, l'ad Giorgio Furlani ha detto che questa sarà la settimana degli annunci, la speranza è che, dopo l'ufficializzazione di Tare e dell'addio di Conceiçao, arrivi anche quello dell'allenatore, perché di tempo ce n'è poco, tra rosa da sfoltire, decisioni importanti da prendere (Leao resta?), uno spirito di gruppo da costruire. A questo punto sarebbe ironico se il cerchio si chiudesse con Thiago Motta (anche perché è difficile inserirlo nella categoria dei vincenti dove il Milan dice di voler pescare)".