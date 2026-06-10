Ravezzani consiglia: “Cardinale deve cambiare comunicazione e come rapportarsi a media e tifosi”

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Ravezzani prova a pensare positivo per il futuro rossonero nonostante la gestione che definisce del Milan da parte di Cardinale dilettantistica.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato di Cardinale, della sua gestione e di quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Queste le sue parole.

"Innanzitutto servirebbe una maggior capacità di rapportarsi ai tifosi, ai media. Non si può pensare, come sta facendo il Milan, di rivolgersi a quattro o cinque eletti giornalisti che vengono chiamati alla corte per ascoltare senza riportare, tra virgolette le parole giudicate spesso inopportune anche nei termini, pare con dei riferimenti anche molto sgradevoli all'Inter, del signor Cardinale. Ecco, sarebbe opportuno che finalmente il Milan e Cardinale capissero che per entrare in un ecosistema così composito come quello del tifo di milioni di persone in Italia e anche all'estero per fortuna del Milan, occorre avere una un approccio non è solo quello della comunicazione. Il Milan, oltretutto, non sa cosa comunicare perché le cose vanno malissimo. Comunichi solo sconfitte, delusioni, esoneri fatti in maniera pasticciata".