Ravezzani contro Leao: "È rimasto come al primo anno, un ragazzo distratto e capriccioso"

Fabio Ravezzani, giornalista e opinionista sportivo ha commentato così la situazione di Leao al Milan. Le sue considerazioni in un post su "X":

"Leao è rimasto come al primo anno, cioè un ragazzo distratto, capriccioso, poco partecipe, rapsodico in campo. Il Milan lo paga molto per diventare più uomo e più uomo squadra. La terapia Fonseca è dura, mira a farlo crescere. Gli esiti sono rischiosi e tutt’altro che scontati".