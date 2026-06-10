Ravezzani controcorrente: “Bisogna iniziare a pensare positivo, quello che c’è stato da dire su Cardinale è stato detto”

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Ravezzani prova a pensare positivo per il futuro del Milan nonostante la gestione che definisce del Milan da parte di Cardinale dilettantistica.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato di Cardinale, della sua gestione e di quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Queste le sue parole.

"È già stato detto tutto il peggio possibile di Cardinale e del Milan di queste ultime settimane deliranti che hanno accompagnato la vita del club rossonero. Sono state dette cose talmente negative, talmente pesanti, purtroppo talmente vere, che viene quasi adesso la necessità di provare a pensare positivo. Facile, eh, ma si può sperare che anche solo per casualità, perché non tutte le cose nel calcio vanno secondo le previsioni, ci possa essere l'eccezione che conferma la regola, cioè che un club diretto in maniera dilettantistica da un proprietario che è arrivato con grande arroganza, pensando dopo l'ennesimo fallimento di poter cambiare tutto con un colpo di bacchetta magica, ecco che questo colpo di bacchetta magica arrivi ad alcune condizioni".