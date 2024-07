Ravezzani: "Fonseca ha bisogno di ottimi rinforzi, altrimenti rischierà di passare per scemo come Pioli a un certo punto"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, questa mattina sul proprio profilo X ha offerto un nuovo punto di vista sul nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca che ieri si è insediato ufficialmente a Milanello. Prima, il portoghese aveva parlato in conferenza stampa accanto a Zlatan Ibrahimovic. Il direttore Ravezzani prende "in anticipo" le difese di Fonseca, sottolineando che per una buona riuscita del matrimonio con il club rossonero, è necessario che ci sia un aiuto da entrambe le parti, dunque da parte del club.

Le parole di Fabio Ravezzani su Paulo Fonseca e il mercato: "Sia messo agli atti che per me Fonseca è un buon allenatore. Forse anche ottimo, che però avrà bisogno di ottimi rinforzi per vincere, altrimenti rischierà di passare per scemo come Pioli a un certo punto. O come Inzaghi, a un certo punto. Ma lui aveva ottimi calciatori…"