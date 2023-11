Ravezzani: "Incredibile l’errore di arbitro e soprattutto varista che non espellono Parisi come da regolamento sul rigore"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina: "Il Milan vince una partita brutta, sporca, che la Fiorentina avrebbe meritato come minimo di pareggiare. Incredibile l’errore di arbitro e soprattutto varista che non espellono Parisi come da regolamento sul rigore. Beltran peggio di Jovic, è tutto dire. Bene Pobega, male Chukwu".