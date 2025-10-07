Ravezzani: "Leao prima punta? O si adatta al nuovo ruolo oppure..."

Negli ultimi giorni si parla tanto di Rafael Leao e delle difficoltà che sta trovando nel giocare come prima punta e non più come attaccante esterno. In merito a questo tema, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha dichiarato ai microfoni di TMW Radio: "Il problema degli anni passati è sempre stato che Leao non si è mai sacrificato in fase difensiva. 

Tenerlo come esterno senza partecipare alla difensiva faceva sì che con un altro centravanti la squadra fosse troppo sbilanciata. Non a caso Allegri ha blindato la difesa quando Leao era infortunato. O il portoghese si riadatta al ruolo più accentrato o non ci sarà niente da fare".
 