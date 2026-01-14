Ravezzani scuote Milano: “Con questi incassi, Milan e Inter devono essere protagoniste sul mercato”

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo ha commentato così, come di consueto sul proprio profilo "X" Una notizia che vedrebbe protagonista il Milan (e non solo) come club italiano con più spettatori presenti a San Siro. Riportato così da Calcio e Finanza, in Serie A Inter e Milan sono le squadre con il maggior numeri di spettatori fissi a seguire le gare casalinghe in questa stagione, circa 72mila tifosi di media a testa. Ravezzani giudica così:

"Questi dati certificano come Inter e Milan abbiano il dovere di essere protagoniste sul mercato. Invece, a dispetto degli incassi, spesso vediamo soprattutto il Milan superato da concorrenti con fatturati molto meno alti. I tifosi non chiedono la luna, ma solo un po' di rispetto".

È stata pubblicata la squadra arbitrale che guiderà il recupero della 19esima giornata tra Como e Milan che si giocherà giovedì alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Questi i nomi scelti:

COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45

ARBITRO: GUIDA

ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA

IV: PAIRETTO

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO