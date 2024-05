Ravezzani: "Traduzione del comunicato su Pioli: il Milan ritiene che Pioli sia stato causa determinante dei risultati di questa stagione"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X sul comunicato di interruzione del rapporto tra il Milan e Stefano Pioli: "Traduzione: il Milan ritiene che Pioli sia stato causa determinante dei risultati di questa stagione considerati inferiori alla potenzialità della squadra. Il prossimo allenatore quindi dovrà far meglio in Europa e Coppa Italia, non perdere 2 derby e arrivare almeno secondo in A".