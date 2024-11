Real Madrid-Milan speciale per Ancelotti. Kaká: "Tante emozioni"

Martedì sera va in scena Real Madrid-Milan, partita speciale per quello che rappresentano queste due istituzioni del calcio europeo. Una sfida che ha anche tanti doppi ex, come Ricardo Kaká. Il fantasista brasiliano, Pallone d'Oro in rossonero, ha parlato a Milan TV per parlare proprio di questa sfida. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare la Champions League è già un qualcosa di speciale. Poi giocare contro grandi squadre è sempre un’esperienza unica. Avere questa possibilità di giocare Real Madrid-Milan è un’esperienza molto bella per un calciatore, ci sono sicuramente tante motivazioni. Vestire la maglia del Milan deve già essere una grandissima motivazione, però affrontare grandi squadre così, come il Real Madrid… C’è qualcosa di diverso”.

Il Milan ritrova Ancelotti... “Carlo (Ancelotti, ndr), con tutta la storia che ha con il Milan sia da giocatore che da allenatore… Penso che sarà un incontro con tante emozioni per tutte e due le squadre”.