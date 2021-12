Rebic, tanti infortuni nel 2021: sono 24 le partite saltate dall'attaccante croato

Il 2021 è stato un anno molto difficile per Ante Rebic, fermato in più di un'occasione da diversi infortuni. Nell'anno solare, l'attaccante croato ha saltato ben 24 partite fra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Nella stagione in corso, il numero dodici rossonero non ha preso parte a ben 14 sfide giocate dal Milan.