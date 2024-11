Reijnders a SportMediaset: "Concesso un gol che non si può concedere. Leao? Lavora sempre per la squadra"

vedi letture

Il Milan vince ma non convince del tutto nella sua quinta partita di questa fase campionato di Champions League in casa dello Slovan Bratislava. I rossoneri si impongono per 3-2 e trovano la terza vittoria consecutiva nella competizione. Ai microfoni di SportMediaset, al termine della partita, ha parlato Tijjani Reijnders centrocampista rossonero.

Sulla partita: "Questa gara era molto importante da vincere. Abbiamo iniziato molto bene e poi abbiamo concesso un gol che non si può concedere. Alla fine nel secondo tempo abbiamo segnato due grandi gol e possiamo tornare a casa con i tre punti"

C'è qualcosa di preoccupante nella fase difensiva del Milan? "Per noi non può succedere di essere così vulnerabili nel contropiede: sapevamo che avrebbero difeso molto bassi ma dovevamo essere più preparati. Di sicuro dobbiamo fare meglio e lavorare molto su questo aspetto"

Sull'esultanza di Leao: "Il gol per Rafa è molto importante, lo vedete anche voi che vuole lavorare sempre per la squadra. Per noi è un'arma ed è un grande giocatore"