Reijnders: "Gli olandesi hanno fatto la storia del Milan, spero di fare cose positive"

Tijjani Reijnders sta parlando in conferenza stampa a Milanello. Il nuovo acquisto del Milan ha parlato della storia degli olandesi nel club: "Naturalmente ho visto gli olandesi del Milan e quello che hanno fatto per questo club è stato incredibile. Spero di fare delle cose positive in questo club".