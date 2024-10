Reijnders-gol: contro il Brugge la sua prima doppietta in rossonero

Fiammata di Okafor e gol di Reijnders, il primo in assoluto in Champions League. Un'azione che mette in moto velocità e concretezza, quello che era mancato nel corso di tutto il primo tempo da parte dei rossoneri. Insieme a Pulisic, uomo in più della squadra, molto bene anche Okafor, al primo assist in stagione.

Arriverà poi anche la doppietta, in un'azione analoga a quello del primo gol, con l'olandese bravo a ribattere in rete l'assist di Chukwueze. Quelli di Reijnders risultano così i primi sigilli con la maglia rossonera.