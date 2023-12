Reijnders-Koopmeiners: oggi contro ma per 49 volte sono stati insieme

La sfida tra Atalanta e Milan di questo pomeriggio metterà uno di fronte all'altro due dei centrocampisti olandesi più talentuosi attualmente: Peer Koopmeiners per i bergamaschi, Tijjani Reijnders per i rossoneri. I due, che sono anche compagni di nazionale, si sfideranno in mezzo al campo in uno dei duelli chiave della gara.

Se oggi saranno contro, un tempo giocavano insieme. Tutti e due sono infatti figli dell'AZ Alkmaar e, stando ai dati Transfermarkt, con il club olandese hanno giocato insieme la bellezza di 49 partite. In una di queste Koopmeiners aveva anche fornito un assist a Reijnders. Sarà oggi invece il secondo scontro: il primo avvenne in Eredivisie, nell'anno in cui l'attuale centrocampista rossonero giocava in prestito nel Waalwijk.