Reijnders sui social dopo la vittoria (e il gol) nel derby: "Roma ci aspetta"

vedi letture

Il Milan è in finale di Coppa Italia. Il prossimo 14 maggio la formazione di Sergio Conceiçao si giocherà il secondo trofeo della sua stagione, competizione che fra le altre cose non vince dal 2003. Sulla netta vittoria per 3 a 0 del Diavolo sull'Inter c'è non solo la firma di Luka Jovic, autore di una doppietta, ma anche del solito Tijjani Reijnders.

Il gol segnato questa sera nel derby è il 15esimo della sua stagione. Numeri da attaccante, che rendono il centrocampista olandese il più decisivo e continuo tra le file rossonere. Nonostante gravasse su di lui un cartellino giallo, Reijnders è riuscito a non farsi ammonire e il prossimo 14 maggio sarà regolarmente in campo con la maglia del Milan, come ribadito da lui stesso sui social. Nel post pubblicato nell'immediato post partita, infatti, il 14 rossonero ha scritto nella didascalia: "Roma ci aspetta".