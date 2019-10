Pepe Reina, in esclusiva su Milan TV, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Ormai Gigio è una realtà palpabile, è uno dei migliori portieri al mondo. È in un buonissimo momento di forma che speriamo possa mantenere. Noi tutti siamo qua a disposizione per dargli una mano e farlo continuare a crescere e per essere pronti quando il mister lo riterrà opportuno".