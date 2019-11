Renan Lodi: "Con Paquetá la 10 del Brasile è in ottime mani"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino brasiliano dell'Atletico Madrid Renan Lodi ha parlato così di Lucas Paquetá, suo compagno di squadra in nazionale: "La maglia numero 10 a Paquetá? Non si parla d’altro, ma non vedo perché: con Paquetà la 10 è in ottime mani. Certo, è una maglia che pesa tantissimo: Neymar, Ronaldinho, Kakà, Rivaldo... Il paragone è duro. Però ripeto, Paquetá può indossarla senza problemi".