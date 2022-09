Repubblica Ceca-Portogallo: 67 minuti in campo con un assist per Leao

MilanNews.it

67 minuti in campo per Rafael Leao in Repubblica Ceca-Portogallo, sfida valida per la penultima giornata di Nations League. Il numero 17 rossonero è uscito al minuto 67 sul risultato di 0-3 per i lusitani, mettendo a referto un assist per il primo gol di Diogo Dalot; in generale, buonissima prova di Leao e della formazione di Santos.