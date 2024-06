Repubblica: "Ibra ha un Diavolo per Fonseca: 'Al Milan serviva lui, non Conte'"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina all'indomani dell'ufficialità dell'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera: "Ibra ha un Diavolo per Fonseca: 'Al Milan serviva lui, non Conte'". L'annuncio è stato dato ieri da Zlatan Ibrahimovic in una conferenza a Milanello, durante la quale lo svedese ha spiegato perchè è stato scelto il portoghese: "Abbiamo studiato bene, abbiamo messo dei criteri su cosa cerchiamo e cosa vogliamo: con tanti pensieri abbiamo scelto Fonseca per portare la sua identità di quei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che gioca la squadra con un gioco dominante e offensivo. Volevamo portare qualcosa di nuovo ai giocatori: abbiamo studiato come allena, come gioca, come prepara le partite. Portare qualcosa di nuovo anche a San Siro, dopo cinque anni. Con questi giocatori che abbiamo è quello che si sposa il più possibile. Fonseca è l'uomo giusto, siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto".

Ibra ha poi raccontato anche perchè non è stato preso Antonio Conte, cioè il tecnico più invocato dai tifosi rossoneri: "Antonio Conte? Non ne abbiamo discusso perché il criterio che abbiamo tenuto, con tutto il rispetto a lui, non era quello che cercavamo. Perché non abbiamo scelto Conte? Per quello che cercavamo e per i nostri criteri, il nome di Conte non è uscito. Dipende che materiale hai e che materiale puoi dare. Il miglior match per la nostra squadra era Paulo Fonseca. Non dico che porti un allenatore e cambi undici giocatori, ma in questo caso era importante per noi prendere un allenatore che va bene per la squadra che abbiamo e migliorare il collettivo e individualmente".