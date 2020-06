Repubblica: "Il giallo della quarantena. Corsa a un nuovo decreto col pallone già in campo"

Anche l'edizione odierna di Repubblica tratta il nodo della quarantena in vista della ripresa del campionato: "Il giallo della quarantena. Corsa a un nuovo decreto col pallone già in campo". Sembrava un caso già risolto e invece non è così: nonostante il Comitato tecnico scientifico abbia già dato il suo ok ad una quarantena più light (in isolamento solo il nuovo positivo e non tutta la squadra), serve un nuovo decreto del Governo, ma secondo Spadafora difficilmente questo arriverà prima del 20 giugno, giorno in cui ripartirà la Serie A.