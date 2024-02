Repubblica: "Il Milan al minimo avanza tra le sedici. Ibra toglie il velo: è un vero manager"

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Il Milan al minimo avanza tra le sedici. Ibra toglie il velo: è un vero manager". Nonostante la sconfitta di ieri in casa del Rennes per 3-2, il Diavolo ha conquistato un posto negli ottavi di Europa League, ma in casa rossonera non possono comunque essere soddisfatti della prestazione della squadra di Stefano Pioli che ha incassato sette gol nelle ultime due partite (tre ieri sera in Francia e quattro domenica scorsa a Monza).

Ancora una volta, al fianco del Milan in questa prima trasferta di Europa League, era presente Zlatan Ibrahimovic, che ormai è diventato un dirigente milanista a tutti gli effetti nonostante l'etichetta di consulente di RedBird. Lo svedese è stato sempre vicino alla squadra, sia alla vigilia, che prima, durante e dopo il match contro il Rennes.